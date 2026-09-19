Anthropic розглядає можливість випуску нової моделі ШІ напередодні IPO

Компанія Anthropic розглядає можливість випуску нової моделі ШІ, щоб протидіяти динаміці розвитку OpenAI після запуску GPT-6 Astra, напередодні очікуваного IPO та після того, як її генеральний директор закликав до загального уповільнення темпів розвитку галузі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами джерел, час потенційного запуску, спрямованого на протидію конкурентному тиску з боку прямого суперника, збігається з закликом генерального директора Anthropic Даріо Амодеї до світової спільноти ШІ уповільнити темпи випуску нових можливостей з метою вирішення проблем безпеки.

"Ми мусимо уповільнити темпи вдосконалення можливостей моделей ШІ", — написав Амодеї у есе обсягом 3 800 слів 12 вересня.

Цей нарис, у якому змальовано похмуру картину, як рої агентів ШІ захоплюють інтернет і виходять з-під контролю людей, отримав підтримку від генерального директора OpenAI Сема Альтмана та генерального директора SpaceX Ілона Маска.

GPT-6 Astra від OpenAI, випущена цього місяця, набула популярності серед підприємств, що викликало занепокоєння у деяких інвесторів, які повідомили Reuters, що вони переоцінюють позицію Anthropic як провідного постачальника корпоративних інструментів штучного інтелекту.

Anthropic оцінює безпеку своєї наступної моделі в рамках обговорення її випуску, повідомив один із обізнаних із ситуацією джерел.

Деякі дискусії стосуються того, як ⁠знайти баланс між інвестиціями у випуск нових моделей та заходами щодо підвищення прибутковості компанії, оскільки зростання процентних ставок змушує інвесторів приділяти більше уваги термінам отримання очікуваних прибутків.

Дебати щодо витрат підкреслюють зростаючий тиск на компанії, що перебувають у центрі буму штучного інтелекту, з метою якнайшвидшого забезпечення стабільних грошових потоків – як через підвищення ставок, так і через жорстку конкуренцію з боку постачальників ШІ з відкритим кодом, особливо в Китаї.

Потенційний запуск стане перевіркою того, як Anthropic зможе захистити свої позиції на корпоративному ринку від OpenAI, зберігаючи при цьому орієнтацію на безпеку, яка відрізняє її від конкурентів.

Нагадаємо:

Розробник Claude Anthropic таємно створив у районі затоки Сан-Франциско лабораторію для фізичних біологічних експериментів, розширивши дослідження у сфері ліків за межі комп'ютерного моделювання.