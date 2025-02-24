Китайський гігант Alibaba інвестує понад 52 мільярди доларів у ШІ та хмарні технології

Китайська технологічна компанія Alibaba інвестує щонайменше 380 млрд юанів (понад 52 мільярди доларів) у розвиток штучного інтелекту та хмарних технологій до 2028 року.

Про це пише The Wall Street Journal.

Компанія прогнозує, що ці витрати перевищать загальний обсяг інвестицій у ці сфери за останнє десятиліття. Alibaba також оприлюднила фінансові результати за останній квартал 2023 року, які перевершили прогнози аналітиків.

Зростання доходів прискорилося до найшвидших темпів з кінця 2023 року завдяки покращенню електронної комерції та хмарного бізнесу.

Китайські техногіганти, зокрема Alibaba та Baidu, активно розвивають штучний інтелект після успіху стартапу DeepSeek. Співзасновник Alibaba Джо Цай заявив, що компанія інтегрує свої ШІ-технології в iPhone для китайського ринку, що сприятиме зміцненню її позицій.

Нагадаємо:

Акції Alibaba, що котируються на біржі в Гонконзі, підскочили на 14,6% у п'ятницю після того, як гігант електронної комерції заявив, що буде "агресивно" інвестувати в ШІ.

Apple співпрацюватиме з Alibaba для впровадження штучного інтелекту в iPhone на китайському ринку.