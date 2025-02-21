Акції Alibaba підскочили на 14% після обіцянки "агресивно" інвестувати в штучний інтелект

Акції Alibaba, що котируються на біржі в Гонконзі, підскочили на 14,6% у п'ятницю після того, як гігант електронної комерції заявив, що буде "агресивно" інвестувати в ШІ.

Про це пише Financail Times.

Генеральний директор Едді Ву заявив, що в найближчі три роки технологічна група витратить на хмарну інфраструктуру і штучний інтелект більше, ніж за останнє десятиліття.

Загальні капітальні витрати Alibaba у 2024 році становили 72,5 млрд юанів (10 млрд дол), що більше, ніж 24 млрд юанів у 2023 році, оскільки компанія значно збільшила витрати на придбання процесорів та інфраструктури, пов'язаної з навчанням великих мовних моделей.

Ву сказав, що "першочерговою метою" компанії є "переслідування" штучного загального інтелекту, або ШІ, що здатен до критичного мислення на рівні людини.

Alibaba заявила, що незабаром запустить модель глибокого міркування, оскільки прагне конкурувати з останніми моделями DeepSeek і OpenAI, які мають аналітичні можливості для розв'язання складних завдань.

Заплановане збільшення витрат Alibaba на ШІ відбувається після того, як група повідомила про 8-відсоткове зростання доходів до 280 млрд юанів (38,4 млрд дол) в останньому кварталі 2024 року, що є найшвидшим зростанням доходів за останній рік.

Нагадаємо:

Президент Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із провідними підприємцями країни, серед яких був і засновник Alibaba Джек Ма, в надії стимулювати економічне зростання.