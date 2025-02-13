Alibaba співпрацюватиме з Apple над впровадженням ШІ: акції виросли до 3-річного максимуму

Apple співпрацюватиме з Alibaba для впровадження штучного інтелекту в iPhone на китайському ринку.

Про це пише Reuters.

Після новини про угоду акції Alibaba, що торгуються на Гонконгській біржі, зросли на 9,2% – до 124,3 гонконгських доларів. Це найвищий рівень із січня 2022 року.

Домовленість Apple та Alibaba поклала край тривалим спекуляціям щодо стратегії Apple у сфері штучного інтелекту в Китаї. До цього американська компанія вела переговори з Baidu, ByteDance і Tencent.

У Китаї сервіси зі штучним інтелектом, призначені для споживачів, потребують схвалення регуляторів. Alibaba та Apple вже подали необхідні документи на розгляд місцевої влади.

У повідомленні зазначають, що це рішення може стати ключовим кроком у боротьбі американської компанії за відновлення продажів у Китаї, де вона стикається із жорсткою конкуренцією, зокрема з боку Huawei.

Нагадаємо:

Американська компанія Apple втратила статус лідера серед продавців смартфонів у Китаї у 2024 році. Місцеві бренди Vivo та Huawei обігнали виробника iPhone, адже річні постачання Apple в країну скоротилися на 17%.