Китайский гигант Alibaba инвестирует более 52 миллиардов долларов в ИИ и облачные технологии

Китайская технологическая компания Alibaba инвестирует не менее 380 млрд юаней (более 52 миллиардов долларов) в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий до 2028 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания прогнозирует, что эти расходы превысят общий объем инвестиций в эти сферы за последнее десятилетие. Alibaba также обнародовала финансовые результаты за последний квартал 2023 года, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Рост доходов ускорился до самых быстрых темпов с конца 2023 года благодаря улучшению электронной коммерции и облачного бизнеса.

Китайские техногиганты, в частности Alibaba и Baidu, активно развивают искусственный интеллект после успеха стартапа DeepSeek. Соучредитель Alibaba Джо Цай заявил, что компания интегрирует свои ИИ-технологии в iPhone для китайского рынка, что будет способствовать укреплению ее позиций.

Напомним:

Акции Alibaba, котирующиеся на бирже в Гонконге, подскочили на 14,6% в пятницу после того, как гигант электронной коммерции заявил, что будет "агрессивно" инвестировать в ИИ.

Apple будет сотрудничать с Alibaba для внедрения искусственного интеллекта в iPhone на китайском рынке.