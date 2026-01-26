Сприяння залежності від соцмереж: в США судитимуть Meta, TikTok та YouTube

Цього тижня Meta, TikTok та YouTube постануть перед вищим судом Лос-Анджелеса (США) через звинувачення про те, що їхні платформи сприяють кризі психічного здоров'я молоді.

Про це повідомляє Reuters.

Позов до суду подала 19-річна громадянка США, яка стверджує, що в юності стала залежною від соцмереж через ці компанії. Також вона зазначила, що їхні додатки сприяли суїцидальним думкам та депресії.

Адвокат позивачки Метью Бергман заявив, що це буде перший випадок, коли такі гіганти, як Meta, TikTok та YouTube захищатимуться від звинувачень про заподіяння прямої шкоди своїми продуктами.

Компаніям потрібно буде переконати присяжних, що причинами залежності та депресії стали не самі застосунки, а інші чинники, такі як контент, який позивачка переглядала на майданчиках або аспекти її життя поза мережею.

Очікується, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг виступить у суді як свідок.

Як зазначає Reuters, представники YouTube стверджуватимуть, що майданчик занадто відрізняється від Instagram та TikTok, щоб розглядатися в одній справі.

Нагадаємо:

Раніше Федеральна торгова комісія США заявила, що подасть апеляцію проти рішення суду на користь компанії Meta в антимонопольній справі, що розглядалася в листопаді 2025 року.

Також 23 січня Китайський власник TikTok, компанія ByteDance, заявила, що уклала угоду про створення спільного підприємства з переважною часткою американського капіталу, яке забезпечить захист даних США, щоб уникнути заборони TikTok в США.