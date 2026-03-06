Індійський штат забороняє соціальні мережі для дітей до 16 років

Південний індійський штат Карнатака, де розташований технологічний центр Бенгалуру, заборонив використання соціальних мереж особам віком до 16 років.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного міністра штату Сіддарамаях.

Це перша подібна заборона в Індії.

"З метою запобігання негативному впливу зростаючого використання мобільних пристроїв на дітей, використання соціальних мереж буде заборонено для дітей віком до 16 років", – заявив Сіддарамаях.

Нагадаємо:

Мажоритарна партія у правлячій коаліції Німеччини, Християнські демократи, ухвалили рішення про заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 14 років та запровадження більш суворих перевірок цифрової ідентифікації для підлітків.

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.

Міністерка внутрішній справ Швейцарії Елізабет Баум-Шнайдер заявила газеті SonntagsBlick, що країна повинна розглянути подібні заходи.

Також у грудні 2025 року кандидат на посаду голови комісії з питань телерадіомовлення та ЗМІ Південної Кореї Кім Чон Чхоль заявив у парламенті, що буде домагатися введення обмежень на використання соціальних мереж підлітками, зазначивши, що це є пріоритетним завданням для захисту молоді.

Іспанія другою після Австралії заборонить доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років, а платформи будуть зобов'язані впровадити системи перевірки віку.