У Норвегії пропонують заборонити соцмережі до 16 років
Уряд Норвегії планує заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами.
Про це повідомляє Reuters.
Це повідомлення з'явилося в п'ятницю 24 квітня. Уряд Норвегії також заявив, що покладе на технологічні компанії відповідальність за перевірку віку молодих користувачів.
"Ми запроваджуємо це законодавство, тому що хочемо, щоб дитинство залишалося дитинством", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре у своїй заяві.
Законопроєкт буде подано до парламенту до кінця 2026 року, додав уряд меншості з Лейбористської партії.
"Ігри, дружба і повсякденне життя не повинні бути замінені алгоритмами та екранами. Це важливий захід для захисту цифрового життя дітей", - сказав Стьоре.
У контексті потенційного обмеження соцмереж для дітей в Україні вже тривають напрацювання, але готового законопроєкту поки що немає.
У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.
Міністр внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Баум-Шнайдер заявила газеті SonntagsBlick, що країна має розглянути такі заходи.
Іспанія заборонить доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років, а платформи будуть зобов'язані впровадити системи перевірки віку.