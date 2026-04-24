У Норвегії пропонують заборонити соцмережі до 16 років

Уряд Норвегії планує заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами.

Про це повідомляє Reuters.

Це повідомлення з'явилося в п'ятницю 24 квітня. Уряд Норвегії також заявив, що покладе на технологічні компанії відповідальність за перевірку віку молодих користувачів.

"Ми запроваджуємо це законодавство, тому що хочемо, щоб дитинство залишалося дитинством", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре у своїй заяві.

Законопроєкт буде подано до парламенту до кінця 2026 року, додав уряд меншості з Лейбористської партії.

"Ігри, дружба і повсякденне життя не повинні бути замінені алгоритмами та екранами. Це важливий захід для захисту цифрового життя дітей", - сказав Стьоре.

Нагадаємо:

У контексті потенційного обмеження соцмереж для дітей в Україні вже тривають напрацювання, але готового законопроєкту поки що немає.

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.

Міністр внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Баум-Шнайдер заявила газеті SonntagsBlick, що країна має розглянути такі заходи.

Іспанія заборонить доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років, а платформи будуть зобов'язані впровадити системи перевірки віку.