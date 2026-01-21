США відновлять антимонопольну справу проти Meta

У США може поновитись судова справа щодо Meta

Федеральна торгова комісія США заявила, що подасть апеляцію проти рішення суду на користь компанії Meta в антимонопольній справі, що розглядалася в листопаді 2025 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федеральної торгової комісії США.

Комісія вважає, що Meta впродовж десятиліття зберігала монополію в галузі соціальних мереж, купуючи своїх конкурентів, таких як Instagram та WhatsApp.

"Економіка США процвітає, коли конкуренція розвивається, а підприємства чесно змагаються між собою.

Але Meta утримує свою домінантну позицію та рекордні прибутки вже понад десятиліття не завдяки законній конкуренції, а шляхом викупу своїх головних конкурентів", – заявив директор Бюро конкуренції при Федеральній торговій комісії.

Антимонопольний позов на Meta вперше було подано у 2020 році. В листопаді 2025 року компанія виграла п'ятирічну справу: суд постановив, що Федеральна торгова комісія не надала достатніх доказів монопольного положення Meta.

