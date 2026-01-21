США відновлять антимонопольну справу проти Meta
Федеральна торгова комісія США заявила, що подасть апеляцію проти рішення суду на користь компанії Meta в антимонопольній справі, що розглядалася в листопаді 2025 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті Федеральної торгової комісії США.
Комісія вважає, що Meta впродовж десятиліття зберігала монополію в галузі соціальних мереж, купуючи своїх конкурентів, таких як Instagram та WhatsApp.
"Економіка США процвітає, коли конкуренція розвивається, а підприємства чесно змагаються між собою.
Але Meta утримує свою домінантну позицію та рекордні прибутки вже понад десятиліття не завдяки законній конкуренції, а шляхом викупу своїх головних конкурентів", – заявив директор Бюро конкуренції при Федеральній торговій комісії.
Антимонопольний позов на Meta вперше було подано у 2020 році. В листопаді 2025 року компанія виграла п'ятирічну справу: суд постановив, що Федеральна торгова комісія не надала достатніх доказів монопольного положення Meta.
Нагадаємо:
У листопаді 2025 року Meta припинила внутрішнє дослідження впливу Facebook на психічне здоров'я після того, як виявила докази того, що її продукти шкодять психічному здоров'ю користувачів.
У вересні 2025 року Meta і TikTok виграли судовий процес проти Європейського Союзу щодо накладення на них наглядових зборів відповідно до історичних технологічних правил.