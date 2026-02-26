Готового законопроєкту щодо обмеження соцмереж для дітей поки немає – Юрчишин

У контексті потенційного обмеження соцмереж для дітей в Україні вже йдуть напрацювання, але готового законопроєкту поки що немає.

Про це в коментарі ЕП заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Уже йдуть напрацювання, ми спілкуємося про це з колегами по парламенту та з депутатами з інших країн. Ведемо комунікацію з батьками, громадським сектором, СБУ, ГУР та урядом", – розповів нардеп.

Серед ідей, які пропонуються, – віковий ценз 15+ із жорсткою верифікацією соцмережами віку (через "Дію" або BankID). А також – можливість накладати штрафи на платформи, якщо ті, наприклад, дозволяють рекламу наркотиків чи вербування дітей (за прикладом Австралії).

Крім цього, Юрчишин пропонує запровадити цифрову гігієну як окремий предмет у школах.

Міністр освіти Оксен Лісовий можливість заборони дітям в Україні реєструватися в соцмережах до 15-16 років прокоментував так: "Я думаю, що тут треба ранжувати соцмережі, їх зміст. Батьки, безумовно, можуть і мусять дивитись за тим, куди ходять їхні діти".

Детальніше читайте у статті: 16+: як світ захищає дітей від соцмереж і чи підтримає тренд Україна

Нагадаємо:

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.

Міністерка внутрішній справ Швейцарії Елізабет Баум-Шнайдер заявила газеті SonntagsBlick, що країна повинна розглянути подібні заходи.

Іспанія заборонить доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років, а платформи будуть зобов'язані впровадити системи перевірки віку.