Трамп "дуже серйозно" розглядає заборону на експорт дизелю з США

Президент США Дональд Трамп сказав, що досі розглядає можливість введення заборони на експорт дизельного пального через зростання цін на внутрішньому ринку.

Про це пише CNBC.

"Ми дуже серйозно над цим замислюємося", – сказав Трамп журналісту Fox News у неділю.

"Це часто може призвести до невеликого подорожчання бензину для автомобілів, тому ми дуже серйозно до цього ставимося. Можливо, ми це зробимо", — додав він.

На президента США чиниться дедалі більший політичний тиск з вимогою вжити заходів щодо стрімкого зростання цін на паливо напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

Раніше Трамп висловлював підтримку заборони на експорт, оскільки роздрібні ціни на дизель піднялися до нових рекордних рівнів, і на початку цього місяця заявив, що рішення щодо введення заборони буде ухвалене швидко.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявляв, що Білий дім розглядає можливість введення часткових обмежень, а не повної заборони, а видання Politico повідомляло, що адміністрація готує заборону експорту дизелю на 90 днів.

США, стали важливим джерелом додаткових вантажів дизелю для світових ринків на тлі скорочення експорту з Росії та Близького Сходу.

Аналітики з Morgan Stanley зазначили, що обмеження експорту спочатку, ймовірно, призведе до зниження цін на дизель в США, але матиме потенційно негативні наслідки для подальших ланок ланцюга постачання, тобто світових ринків.

"Не тільки ціни на дизель у світі будуть вищими, але й може виникнути зворотний зв'язок із цінами на бензин у США у міру коригування обсягів перероблення на нафтопереробних заводах", — йдеться в аналітичній записці Morgan Stanley, опублікованій у четвер.

Будь-яке обмеження експорту дизелю з США може значно підняти європейські ціни на дизель та премії до нафти, оскільки впродовж останніх кількох місяців США забезпечували близько половини імпорту дизелю в Європу.

Нагадаємо:

У вересні ціни на дизельне пальне в США вперше в історії перевищили позначку в 6 дол. за галон (близько 1,6 дол. за літр), що підвищує ризик подальшої інфляції напередодні сезону пікового попиту на дизель.

Росія продовжила обмеження на експорт дизельного пального для виробників до кінця жовтня.