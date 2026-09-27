Китай і США домовилися про діалог щодо ШІ та зниження мит

Китай і США домовилися про діалог щодо штучного інтелекту та зниження мит

Сполучені Штати та Китай домовилися знизити мита на товари на суму 30 млрд доларів і розпочати діалог щодо штучного інтелекту, про що обидві країни повідомили після візиту президента Сі Цзіньпіна до Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters.

Зниження мит стосуватиметься американського експорту, зокрема сільськогосподарської продукції, деревини та косметики, а також імпорту до США, зокрема дрібної побутової техніки, іграшок та декоративних виробів, йдеться у п'ятничній заяві Білого дому.

"Обидві країни дійшли згоди щодо рекомендацій стосовно більш сприятливого митного режиму для товарів на суму 30 млрд доларів, що не належать до категорії чутливих товарів, у обох напрямках", — зазначили у Білому домі.

Триденний саміт між Сі та президентом Дональдом Трампом, який завершився в п'ятницю, став скоріше демонстрацією особистої дипломатії, ніж великими публічними проривами. Як повідомило в суботу китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа", Сі вже приземлився в Пекіні.

Обидві сторони також домовилися створити торговельну раду та продовжити реалізацію результатів попередніх переговорів у Куала-Лумпурі, повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Ця угода стала наслідком рішення двох найбільших економік світу продовжити на два місяці торговельне перемир'я, термін дії якого мав закінчитися 10 листопада, що дасть більше часу для роботи над потенційно масштабнішою торговельною угодою, заявив у середу міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нагадаємо:

Республіканці в Конгресі приєдналися до критики компанії "Форд Мотор" щодо її ділових зв'язків із китайськими компаніями після того, як міністр транспорту Шон Даффі різко розкритикував другого за величиною автовиробника США.