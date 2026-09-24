Французи на третину скоротили споживання пального через високі ціни

У Франції споживання пального скоротилося на 30% на тлі рекордного зростання цін через війну на Близькому Сході, при чому державні органи фіксують значне скорочення надходжень від податків на пальне.

Про це пише "НафтоРинок".

Споживання пального у Франції в період з 11 до 20 вересня скоротилося на 30% порівняно з попередніми десятьма днями на тлі зростання цін, спричиненого проблемами з постачанням через напруженість на Близькому Сході.

Як повідомив канал BFMTV середня роздрібна вартість дизельного пального у Франції 20 вересня встановила новий рекорд – влна зросла до €2,41 за літр.

На цьому тлі тривають акції протестів представників галузей, які найбільше постраждали від зростання цін на пальне.

У міністерстві державних рахунків Франції повідомили, що очікувані надходження від податків на пальне від початку бойових дій на Близькому Сході (28 лютого 2026 року) скоротилися на 407 млн євро порівняно з минулим роком.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Навесні після закриття Ормузької протоки Італія, Словаччина та інші країни ЄС стали запроваджувати знижки, податкові пільги та ліміти на пальне для стримування інфляції на тлі зростання світових цін на нафту.