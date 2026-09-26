Apple повинна виплатити рекордну суму в розмірі 5,7 мільярда доларів

Американське журі постановило, що компанія Apple зобов'язана виплатити компанії Taction із Сан-Дієго понад 5,7 млрд доларів за використання її запатентованої технології для забезпечення тактильного зворотного зв'язку в iPhone та Apple Watch.

Про це повідомляє Reuters.

Apple заявила, що оскаржить цей вирок, який є найбільшим у країні за подібними справами, відкриває нову вкладку, на сьогоднішній день.

"Taptic Engine від Apple принципово відрізняється від технології Taction, що було підтверджено власними тестуваннями продуктів Apple, проведеними компанією Taction під час судового розгляду", – зазначила Apple у відповіді

"Apple не використовує технологію Taction, і ми подамо апеляцію", — додала компанія у своїй заяві

Компанія Taction, яка використовує свою технологію в навушниках та ігрових гарнітурах, подала позов у 2021 році

Apple заперечила звинувачення та заявила, що патенти є недійсними

Апеляційний суд США з федеральних питань відновив розгляд справи минулого року після того, як у 2023 році федеральний суддя з Сан-Дієго ухвалив рішення, що Apple не порушувала патенти

Нагадаємо:

Компанія Apple тестує чипи пам'яті китайської компанії CXMT у різних лінійках продукції, зокрема в iPhone та MacBook, щоб пом'якшити дефіцит комплектуючих, спричинений бумом штучного інтелекту.