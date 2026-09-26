Китай погодився купувати у США 10 мільйонів тонн вугілля у 2027 та 2028 роках

За інформацією Білого дому, Китай погодився імпортувати щонайменше 10 мільйонів метричних тонн вугілля зі США наступного року та знову у 2028 році, що є ознакою подальшого прогресу у згладжуванні торговельних суперечок між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві Білого дому зазначено, що в рамках угоди, досягнутої під егідою Американо-китайської торговельної ради, обидві сторони також домагатимуться встановлення більш вигідних тарифів на нечутливі товари з обох країн на суму 30 мільярдів доларів.

Серед американських товарів, на які поширюються пільгові тарифи, — сільськогосподарська продукція, морепродукти, деревина, косметика та медичні вироби. Угода також охоплює китайські товари широкого вжитку, такі як дрібна побутова техніка, іграшки, святкові прикраси та дитячі автокрісла.

Ці кроки є наслідком зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що відбулася цього тижня у Вашингтоні. Торгівля є предметом суперечок між двома країнами: введення мит стало візитною карткою другого терміну президентства Трампа, а Пекін — однією з головних цілей його митних заходів.

Видобуток вугілля займає важливе місце в порядку денному президента США, і його адміністрація вжила заходів для пожвавлення галузі з метою закріплення її позицій як основного джерела енергії для країни. У червні Трамп заявив, що виділить сотні мільйонів доларів платників податків на зміцнення цього сектору.

Угода з Китаєм укладена на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії в США, де вартість електроенергії підвищується через різке зростання попиту з боку нових заводів та центрів обробки даних, що забезпечують роботу галузі штучного інтелекту.

Нагадаємо:

У неділю Китай у 16-й місяць поспіль залишив базові кредитні ставки без змін, що відповідає очікуванням ринку.