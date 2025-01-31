З України у 2025 році виїде ще 200 тисяч людей, повернення очікується у 2026 – НБУ

У 2025 році очікується продовження чистого відпливу мігрантів (200 тисяч українців), натомість з 2026 року почнеться чисте їх повернення в Україну (200 тисяч людей), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 500 тисяч українців).

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за січень 2025 року.

Зазначається, що впродовж 2024 року відплив мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 500 тисяч осіб, що відповідало оцінкам НБУ.

"Спостерігається зменшення частки тих, хто бажає повернутися, через подальшу адаптацію українців за кордоном", - йдеться у звіті.

Тому, як вважають в НБУ, масове та швидке повернення мігрантів в умовах збереження статус-кво виглядає малоймовірним, унаслідок чого дефіцит робочої сили зберігатиметься.

За підрахунками НБУ, зміна політики країн-реципієнтів щодо українських мігрантів та проактивна політика українського уряду щодо повернення мігрантів додому можуть пожвавити міграційний приплив. Також він стимулюватиметься в разі швидкого зниження безпекових ризиків в Україні.

У цьому разі нестача робочої сили знизиться, споживчий попит відновлюватиметься швидше, водночас ризики зростання безробіття в короткостроковому періоді також можуть посилитися, вважають в НБУ.

Нагадаємо:

З усіх українців у Польщі 37% в'їхало до країни за останні пів року. Перебувають у Польщі рік – 9%, два роки – 23%, три роки – 15%, чотири – 6%, понад п'ять років – 10%.