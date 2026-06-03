В Україну за рік заїхало 10 тисяч легальних трудових мігрантів – ЗМІ

У 2025 році було видано 9582 дозволи на застосування праці іноземців і осіб без громадянства та 3310 було скасовано – таким чином, в країні залишилось 6272 трудових мігранти.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в уряді.

Це значення становить 0,14% від 4,5 млн працівників, яких необхідно залучити на ринок праці.

За даними Державної служби зайнятості, до початку повномасштабного вторгнення роботодавці щороку отримували близько 21 тис. дозволів на працевлаштування іноземців.

Після 2022 року цей показник зменшився і досі не досяг довоєнного рівня. Наприклад, у 2024 році було видано 4720 дозволів. На 2025 рік служба зайнятості називає показник у 7483 дозволів.

Водночас Державна міграційна служба зазначає, що станом на 31 грудня 2025 року в Україні перебувало на обліку іноземців та осіб без громадянства (тимчасові) 47 684 осіб. Із них у 2025 році оформлено вперше 8440 посвідок на тимчасове проживання.

Нагадаємо:

Раніше Міський голова Харкова Ігор Терехов разом із колегами по Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду та Верховної ради щодо недопущення масового, неконтрольованого залучення трудових мігрантів.

"Брак робочої сили" оновив історичний максимум з початку щомісячних опитувань Інституту економічних досліджень (ІЕД) щодо основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час: у квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів.