Більшість українців останні пів року приїжджають до Польщі як трудові мігранти – дослідження

З усіх українців у Польщі 37% в'їхало до країни за останні пів року. Перебувають у Польщі рік – 9%, два роки – 23%, три роки – 15%, чотири – 6%, понад п'ять років – 10%.

Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

"Найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року. Це свідчить, що домінуючою групою серед новоприбулих є трудові мігранти. Опитування також показало, що українців, які прибули до Польщі з початком повномасштабного вторгнення, зараз лише 15%. Ймовірно, вони повернулися до України після того, як минула небезпека, чи переїхали до інших країн", — розповіла Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Згідно з дослідженням, найчисельнішою віковою групою (40%) є люди 36-54 років, що говорить про активний трудовий потенціал цих мігрантів.

37% українських мігрантів у Польщі ще не досягли 25 років. У діапазоні від 26 до 35 років перебувають 20% респондентів і усього 3% – старші за 55 років.

Опитування проводилося методом електронного анкетування протягом грудня минулого року, в якому взяло участь 856 людей.

Нагадаємо:

Частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.