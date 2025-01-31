Из Украины в 2025 году выедет еще 200 тысяч человек, возвращение ожидается в 2026 - НБУ

В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока мигрантов (200 тысяч украинцев), зато с 2026 года начнется чистое их возвращение в Украину (200 тысяч человек), которое ускорится в 2027 году (около 500 тысяч украинцев).

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за январь 2025 года.

Отмечается, что в течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составлял около 500 тысяч человек, что соответствовало оценкам НБУ.

"Наблюдается уменьшение доли тех, кто желает вернуться, из-за дальнейшей адаптации украинцев за рубежом", - говорится в отчете.

Поэтому, как считают в НБУ, массовое и быстрое возвращение мигрантов в условиях сохранения статус-кво выглядит маловероятным, вследствие чего дефицит рабочей силы будет сохраняться.

По подсчетам НБУ, изменение политики стран-реципиентов в отношении украинских мигрантов и проактивная политика украинского правительства по возвращению мигрантов домой могут оживить миграционный приток. Также он будет стимулироваться в случае быстрого снижения рисков безопасности в Украине.

В этом случае нехватка рабочей силы снизится, потребительский спрос будет восстанавливаться быстрее, в то же время риски роста безработицы в краткосрочном периоде также могут усилиться, считают в НБУ.

Напомним:

Из всех украинцев в Польше 37% въехало в страну за последние полгода. Находятся в Польше год - 9%, два года - 23%, три года - 15%, четыре - 6%, более пяти лет - 10%.