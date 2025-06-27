Акції зростають на тлі потепління у торгівельних відносин між Китаєм і США

Фондові індекси відкрилися на високому рівні на тлі ознак прогресу в переговорах між США і Китаєм.

Про це пише Reuters.

Світові фондові ринки цього тижня піднялися до рекордних максимумів. Трейдери зміцнили впевненість завдяки перемир'ю між Іраном та Ізраїлем і зростанню очікувань зниження ставок у США.

Європейські акції відкрилися ростом слідом за азійськими ринками, які досягли найвищого рівня за три роки. О 08:52 за Гринвічем загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,9% за день, Лондонський FTSE 100 додав 0,5%, а німецький DAX піднявся на 0,8%. Індекс MSCI World Equity Index збільшився на 0,2% за день і готується до тижневого приросту на 2,9%.

У США індекс S&P 500 зріс на 4,4% від початку року після нестабільної першої половини.

Індекс долара США впав на 0,2% за день до 97,183, що стало найнижчим показником за три роки. Євро зміцнився до 1,1713 долара після даних про зростання споживчих цін у Франції.

Прибутковість 10-річних німецьких облігацій залишилася стабільною на рівні 2,567%. Ціни на нафту демонструють найбільше тижневе падіння з березня 2023 року.

Нагадаємо:

Китай заявив, що в останні дні остаточно погодив деталі торгової рамкової угоди зі США, підтверджуючи слова міністра торгівлі США Говарда Латніка про досягнення домовленостей між двома країнами.

Ціни на нафту в п’ятницю прямують до найстрімкішого тижневого зниження з березня 2023 року, оскільки відсутність серйозних перебоїв у постачанні через конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвела до зникнення "премії за ризик".