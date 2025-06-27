Нафта готується до найбільшого тижневого падіння за два роки

Ціни на нафту в п’ятницю прямують до найстрімкішого тижневого зниження з березня 2023 року, оскільки відсутність серйозних перебоїв у постачанні через конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвела до зникнення "премії за ризик".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 35 центів, або 0,52%, до $68,08 за барель, тоді як американська West Texas Intermediate додала 40 центів, або 0,61%, до $65,64. Обидва контракти йдуть до тижневого зниження приблизно на 12%.

Ціни повернулися до рівнів, що спостерігались до того, як Ізраїль 13 червня почав конфлікт, завдавши ракетних ударів по іранських військових і ядерних об’єктах.

Тиждень почався зі зростання цін до п’ятимісячного максимуму після того, як США вдарили по іранських ядерних об’єктах на вихідних. Але вже у вівторок ціни впали до найнижчого рівня за понад тиждень після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

На даний момент, за словами трейдерів та аналітиків, жодного суттєвого впливу кризи на постачання нафти не видно.

"За відсутності загрози серйозних перебоїв із постачанням ми й далі вважаємо, що ринок нафти має фундаментальний надлишок, і згідно з нашими прогнозами на 2025 рік він становитиме близько 2,1 млн барелів на добу", — написали аналітики Macquarie у своїй аналітичній записці в четвер.

Вони прогнозують середню ціну WTI на рівні $67 за барель у 2025 році та $60 у 2026-му — обидва прогнози підвищено на $2 з урахуванням геополітичного ризику.

Невелике зростання цін наприкінці тижня було зумовлене даними уряду США, які показали скорочення запасів сирої нафти та пального тижнем раніше, а також зростанням переробки та попиту.

"Ринок починає усвідомлювати, що запаси сирої нафти раптово стали дуже обмеженими", — зазначив Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group.

Нагадаємо:

Вартість транспортування нафти з Близького Сходу до Азії різко впала після зниження напруженості в найбільшому регіоні-експортері нафти у світі.