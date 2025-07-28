Європейські акції зросли до максимуму за 4 місяці через угоду Трампа

Європейські акції оновили 4-місячний максимум після укладення торговельної угоди з США.

Про це пише Reuters.

Пан'європейський індекс STOXX 600 піднявся на 0,7%, а ключові національні індекси Німеччини, Франції та Великої Британії також зафіксували позитивну динаміку.

Причиною оптимізму стало підписання торговельної угоди між Євросоюзом і США, яка передбачає встановлення єдиного базового тарифу в 15% на більшість товарів і уникнення раніше анонсованих підвищень мит. Додатково ЄС зобов’язався інвестувати близько 600 мільярдів доларів у США.

Позитивну реакцію ринку підтримали акції фармацевтичних і напівпровідникових компаній, зокрема ASML, Besi та ASM International, що зросли на 3–5%. Водночас сектор алкогольних напоїв опинився під тиском через невизначеність щодо тарифів: акції Heineken впали на 4,3%, а Pernod Ricard — на 1,4%.

Аналітики UBS відзначили, що угода знижує ризики і дає ринку довгоочікувану ясність. Очікування подібних кроків сприяли зростанню STOXX 600 на 19,5% від мінімумів квітня.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у неділю 27 липня уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.

Європейська Комісія запропонувала поступово і ефективно припинити імпорт російського газу і нафти в ЄС до кінця 2027 року.

Попри значне скорочення споживання енергоносіїв з Росії, протягом 2024 року Євросоюз заплатив за них 23 мільярди євро.