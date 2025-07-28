Европейские акции выросли до максимума за 4 месяца из-за сделки Трампа
Европейские акции обновили 4-месячный максимум после заключения торговой сделки с США.
Об этом пишет Reuters.
Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,7%, а ключевые национальные индексы Германии, Франции и Великобритании также зафиксировали положительную динамику.
Причиной оптимизма стало подписание торгового соглашения между Евросоюзом и США, которое предусматривает установление единого базового тарифа в 15% на большинство товаров и избежание ранее анонсированных повышений пошлин. Дополнительно ЕС обязался инвестировать около 600 миллиардов долларов в США.
Положительную реакцию рынка поддержали акции фармацевтических и полупроводниковых компаний, в частности ASML, Besi и ASM International, выросшие на 3-5%. В то же время сектор алкогольных напитков оказался под давлением из-за неопределенности относительно тарифов: акции Heineken упали на 4,3%, а Pernod Ricard - на 1,4%.
Аналитики UBS отметили, что соглашение снижает риски и дает рынку долгожданную ясность. Ожидания подобных шагов способствовали росту STOXX 600 на 19,5% от минимумов апреля.
Напомним:
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз в воскресенье 27 июля заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.
Европейская Комиссия предложила постепенно и эффективно прекратить импорт российского газа и нефти в ЕС до конца 2027 года.
Несмотря на значительное сокращение потребления энергоносителей из России, в течение 2024 года Евросоюз заплатил за них 23 миллиарда евро.