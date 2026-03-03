Економіка Європи витримає місяць війни в Ірані без тяжких наслідків – Bloomberg

Економіка Європи витримає війну в Ірані, якщо вона триватиме не більше місяця

Якщо війна на Близькому Сході протриває понад місяць, країни Європи почнуть відчувати на собі негативні економічні наслідки, такі як інфляція та зниження реального ВВП.

Про це пише Bloomberg.

Залежність від імпорту нафти та газу робить Європу одним із регіонів з найбільшою вразливістю до наслідків війни в Ірані.

"Якщо конфлікт буде короткочасним, а ціни на енергоносії зростуть лише на короткий час, збитки будуть незначними.

Однак тривала війна, через яку продовжать підвищуватися ціни на нафту та газ, може змусити уряди витрачати більше коштів, щоб захистити виборців від зростання витрат", – кажуть Антоніо Баррозо та Сімона Делле К'яї з Bloomberg Economics.

Агентство передбачає, що зростання ціни нафти на кожні 10 дол. призводитиме до скорочення обсягу реального ВВП на 0.2% та підвищуватиме інфляцію на 0.3%.

Так, наприклад, якщо нафта Brent досягне відмітки у 100 дол. за барель, ЄС втратить 0.6% реального ВВП, а інфляція підніметься майже на 1%.

У такому випадку Європейський центральний банк зможе підвищити облікову ставку, що зараз становить усього 2,15%.

Проте губернатори центральних банків Греції та Франції зазначили Bloomberg, що наразі говорити про таке рішення рано.

Нагадаємо:

Європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50% після того, як Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів.

2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель.