Європа втратила мільярди євро на паливних субсидіях: хто став лідером

Європа втратила мільярди євро на субсидіях на пальне

Країни-члени Європейського Союзу сумарно витратили понад 10 млрд євро на підтримку споживачів в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дослідження брюссельського аналітичного центру Bruegel.

Майже половина загальних витрат припадає на Іспанію (5 млрд євро), а Німеччина (1,62 млрд євро) посідає друге місце. Далі йдуть Нідерланди (0,96 млрд євро), Ірландія (0,76 млрд євро) та Італія (0,52 млрд євро).

Згідно з дослідженням, використання коштів було неефективним. Майже 80% заходів, таких як загальне зниження податків, погано справлялися з проблемою зростання цін на пальне.

Частина запропонованих заходів підтримки суперечили рекомендаціям Європейської комісії, згідно з якими допомога має бути тимчасовою і не повинна стимулювати попит.

Навантаження на державні бюджети, ймовірно, ще більше зросте, якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні попередила, що не всі країни ЄС мають достатній фіскальний резерв, щоб пом'якшити удар від зростання цін.

"Погана новина полягає в тому, що уряди країн ЄС, здається, не винесли багато уроків з енергетичної кризи 2022 року. Всупереч усім рекомендаціям європейських та міжнародних інституцій, вони дійсно надають пріоритет швидким та ненаціленим заходам.

Це є соціально несправедливим і ризикує ще більше поглибити проблему, стимулюючи попит у період дефіциту", – сказав аналітик Bruegel Сімоне Тальяп'єтра.

Також у Єврокомісії заявили, що з початку війни в Ірані ЄС заплатив понад 20 млрд євро додаткових коштів за викопне паливо, яке він використовує.

Станом на ранок 28 квітня ціни на нафту продовжили зростати. WTI коштувала 97,52 дол. за барель, Brent – 109,52 дол. за барель.