ЄС знову штовхає бізнес на дистанційку через новий енергетичний шок

Єврокомісія закликатиме до дистанційної роботи та субсидій на громадський транспорт, щоб скоротити споживання викопного палива, поки країни намагаються впоратися з ціновим шоком на енергоносії, спричиненим війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Наступного тижня Єврокомісія представить державам-членам низку заходів для зниження попиту, підвищення енергоефективності та прискорення переходу на чисту енергію. Ці кроки мають забезпечити "негайне полегшення" на тлі високих цін на енергоносії.

Рекомендації ґрунтуються на заходах, запроваджених під час попередньої енергетичної кризи, спровокованої вторгненням Росії в Україну. Вони є частиною зусиль зі скорочення залежності від викопного палива та заохочення використання зеленої енергії.

У додатках до проєкту документа Єврокомісія зазначає, що бізнес слід заохочувати запроваджувати щонайменше один обов'язковий день дистанційної роботи там, де це можливо. Також вона рекомендує субсидувати громадський транспорт і знизити ПДВ на теплові насоси, котли та сонячні панелі.

Брюссель також встановить "амбітні", але поки не розкриті цілі щодо електрифікації, йдеться в документі, який містить багато прогалин і ще не є остаточним.

Для досягнення цих цілей Брюссель допомагатиме державам-членам розробляти "соціальні лізингові схеми" для чистих і енергоефективних технологій, зокрема теплових насосів, електромобілів і малих акумуляторів.

Кілька посадовців наголосили, що йдеться саме про рекомендації, а не про обов'язкові вказівки. "Якщо ми стикаємося з дефіцитом енергії, наш обов'язок — переконатися, що громадяни знають, що вони можуть зробити, аби скоротити споживання", — сказав один із чиновників ЄС. "Ми не мікрокеруємо життям людей".

Єврокомісія давала подібні поради і в 2022 році, коли закликала бізнес і споживачів знизити температуру опалення на один градус.

Нагадаємо:

Ф'ючерсні ціни Front Month (ресурс травня) на природний газ на нідерландському хабі TTF у другій половині п'ятниці, 17 квітня, впали нижче 40 євро за МВт-год вперше за понад місяць.

У першому кварталі 2026 року країни ЄС збільшили імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через зменшення поставок з Близького Сходу.