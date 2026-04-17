У ЄС знизили ціни на газ після відкриття Ормузької протоки

Ф'ючерсні ціни Front Month (ресурс травня) на природний газ на нідерландському хабі TTF у другій половині п'ятниці, 17 квітня, впали нижче 40 євро за МВт-год вперше за понад місяць.

Про це пише профільне видання ExPro.

Найнижча ціна зафіксована на рівні 38,43 євро за МВт-год.

Видання зазначає, що у порівнянні з попереднім днем ціни на європейському хабі впали приблизно на 9%, хоча після певної корекції стабілізувалися на рівні 39,1 євро за МВт-год(-7,8%). При перерахунку вартість газу становить близько $490/тис. куб м.

Зниження цін відбулося одразу після заяви голови іранського міністерства закордонних справ про відкриття Ормузької протоки.

За його словами, Іран відкриває Ормузьку протоку у відповідь на досягнення припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном.

Заява іранської сторони викликала різке зниження цін на природний газ та нафту на світових ринках, оскільки свідчить про можливе продовження перемовин між США та Іраном, які можуть призвести до повного завершення війни на Близькому Сході та відновлення постачання енергоресурсів через Ормузьку протоку.

Проте, жоден LNG танкер поки не перетнув Ормузьку протоку, а президент США Дональд Трамп повідомив, що американська блокада Ормузької протоки для Ірану продовжиться.

Враховуючи різке зниження цін на природний газ у Європі, газ на європейських хабах торгується на 7 євро за МВт-год дешевше, ніж на українському ринку.

"Зниження цін на газ у Європі може призвести до відновлення комерційного імпорту природного газу до України вже у травні", - зазначило видання.

Нагадаємо:

Іран заявив, що відкрив заблоковану Ормузьку протоку.

Ціни на сиру нафту впали нижче 90 доларів за барель після новин про те, що Іран відкрив Ормузьку протоку, через яку проходять значні обсяги світової нафти.