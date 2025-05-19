Мита Трампа б'ють по Європі: ВВП зростатиме повільніше

Європейська комісія переглянула свій економічний прогноз: зростання ВВП у 2025 році становитиме лише 1,1% для всього Євросоюзу та 0,9% для єврозони.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Причиною такого зниження стали загрози від змін у торговельній політиці США, зокрема зростання мит та посилення невизначеності щодо їхньої майбутньої конфігурації. У листопаді прогноз був оптимістичнішим — 1,5% для ЄС і 1,3% для єврозони.

Попри це, у 2026 році очікується відновлення зростання до 1,5% для ЄС та 1,4% для єврозони — завдяки вищому споживанню і відновленню інвестицій.

Єврокомісія також прогнозує швидшу дезінфляцію, ніж очікувалося раніше. Після 2,4% у 2024 році інфляція в єврозоні може досягти цілі ЄЦБ вже до середини 2025-го. У 2026 році вона становитиме в середньому 1,7%, а по всьому ЄС — 1,9%.

Нагадаємо:

У Організації Об’єднаних Націй очікують зростання світового ВВП цього року на рівні 2,4%, що на пів відсотка нижче, ніж торік.

Німеччина переглянула свій економічний прогноз на 2025 рік — тепер уряд очікує нульове зростання, тоді як раніше прогнозувалося зростання ВВП на 0,3%.