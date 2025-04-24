Економіка Німеччини вирішила відпочити: прогноз зростання на 2025 рік – нульовий

Німеччина переглянула свій економічний прогноз на 2025 рік — тепер уряд очікує нульове зростання, тоді як раніше прогнозувалося зростання ВВП на 0,3%.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Причиною такого перегляду є удар по промисловості, яка залежить від експорту, через торговельні війни президента США Дональда Трампа, пише газета.

Це найглибше економічне падіння країни з часів Другої світової війни. ВВП Німеччини зменшився на 0,2% у 2024 році та на 0,3% у 2023-му.

Фрідріх Мерц, який стане новим канцлером у наступному місяці, пообіцяв пожвавити економіку коштом збільшення державних витрат на інфраструктуру та оборону (користуючись боргом), а також через податкові пільги для бізнесу й дерегуляцію.

Аналітики вважають, що ці заходи можуть покращити економічні перспективи у довгостроковій перспективі. Але митні тарифи Трампа вже зараз створюють серйозні проблеми для експортно-орієнтованої економіки Німеччини.

Цього місяця Трамп оголосив про "взаємні" 20-відсоткові мита для ЄС, але потім призупинив їх на 90 днів. У цей період діє єдиний тариф у 10%, поки тривають переговори щодо остаточного рівня мит.

"Економіка Німеччини знову стикається з серйозними викликами через непередбачувану торгову політику США", — заявив міністр економіки Роберт Габек, який невдовзі залишить посаду. — "Тому ми зацікавлені в якнайшвидшому вирішенні митного конфлікту між ЄС та США".

Перегляд прогнозу урядом Німеччини відповідає нещодавньому зниженню прогнозу зростання з боку МВФ - той також очікує нульове зростання ВВП у 2025 році.

"Німецька економіка готується до турбулентності", — сказав Клеменс Фуст, голова інституту досліджень Ifo. За його словами, індекс ділового клімату Ifo показує різке зростання невпевненості серед промислових компаній.

Попри складну ситуацію, уряд очікує, що наступного року економіка знову почне зростати - на 1%, завдяки відновленню інвестицій з боку бізнесу.

Також прогнозується зниження інфляції: до 2% цього року (з 2,2% у 2024-му), і до 1,9% наступного. До того ж, зазначається, що тарифи США можуть мати стримуючий ефект на інфляцію, якщо Китай переорієнтує експорт з США до Європи.

Габек також відзначив, що плани Мерца інвестувати до €1 трильйона можуть дати значний поштовх економіці, але новий уряд повинен швидко та рішуче впроваджувати структурні реформи.

"Від цього залежить, чи отримає Німеччина імпульс для підвищення конкурентоспроможності, чи ці величезні кошти будуть змарновані", — підсумував він.

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