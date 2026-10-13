МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 1%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 1% порівняно із 1,8% у 2025 році.

Про це йдеться у звіті World Economic Outlook від жовтня 2026 року.

Прогноз зростання ВВП у 2027 році становить 3,5%.

Ще наприкінці лютого зростання у 2026 році оцінювалося у 1,8-2,5%, у квітні ця оцінка скоротилася до 2%, а в червні МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України до 1-1,6%.

Нагадаємо:

На початку жовтня Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, і тепер активні бойові дії закладають на весь наступний рік. Водночас зростання у 2026 році оцінюють у 1,2%.

Український ВВП в другому кварталі збільшився лише на 0,4% – це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах.