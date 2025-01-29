ЄС розглядає податок для суден у Балтійському морі: кошти підуть на захист підводних кабелів

Європейський Союз розглядає можливість запровадження податку для судноплавних компаній, що користуються Балтійським морем. Отримані кошти планують спрямувати на захист підводних кабелів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністра оборони Естонії Ганно Певкура.

За його словами, ЄС обговорює різні способи захисту морської інфраструктури. Наприклад, для виявлення якорів, що тягнуться по дну, можуть встановити спеціальні датчики, а самі кабелі – додатково укріпити захисними спорудами. Але такі заходи потребуватимуть фінансування.

Як пояснив Певкур, новий податок працюватиме як "страховий збір" на випадок пошкодження інфраструктури на дні моря.

"Можливо, одного разу ми побачимо, що під час проходження через Данські протоки компаніям доведеться заплатити певну суму", — зазначив естонський міністр.

Офіційні розслідування ще тривають, але, за словами Певкура, серія останніх інцидентів у Балтиці може вказувати на скоординовані дії російського "тіньового флоту".

Нагадаємо:

Екіпаж нафтового танкера, якого підозрюють у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, готувався пошкодити інші кабелі та трубопроводи, але судно затримали.

Фінляндія отримала дозвіл утримувати затриманий танкер з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний кабель і чотири кабелі зв'язку в Балтійському морі минулого тижня, постановив суд.

Фінська влада заявила, що танкер "тіньового флоту" РФ Eagle S, який пошкодив підводні кабелі в Балтійському морі, непридатний для мореплавання.