ЕС рассматривает налог для судов в Балтийском море: средства пойдут на защиту подводных кабелей

Европейский Союз рассматривает возможность введения налога для судоходных компаний, пользующихся Балтийским морем. Полученные средства планируют направить на защиту подводных кабелей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

По его словам, ЕС обсуждает различные способы защиты морской инфраструктуры. Например, для обнаружения якорей, тянущихся по дну, могут установить специальные датчики, а сами кабели - дополнительно укрепить защитными сооружениями. Но такие меры потребуют финансирования.

Как пояснил Певкур, новый налог будет работать как "страховой сбор" на случай повреждения инфраструктуры на дне моря.

"Можно, однажды мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придется заплатить определенную сумму", - отметил эстонский министр.

Официальные расследования еще продолжаются, но, по словам Певкура, серия последних инцидентов в Балтике может указывать на скоординированные действия российского "теневого флота".

Напомним:

Экипаж нефтяного танкера, которого подозревают в саботаже подводных кабелей в Балтийском море, готовился повредить другие кабели и трубопроводы, но судно задержали.

Финляндия получила разрешение удерживать задержанный танкер из "теневого флота", который повредил энергетический кабель и четыре кабеля связи в Балтийском море на прошлой неделе, постановил суд.

Финские власти заявили, что танкер "теневого флота" РФ Eagle S, который повредил подводные кабели в Балтийском море, непригоден для мореплавания..