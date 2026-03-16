Естонці докапіталізували український банк на 300 мільйонів

На середину березня 2026 року нові акціонери збанкрутілого "РВС Банк" (нині "Юте банк"), естонська компанія Iute Group, докапіталізувала його на 300 мільйонів гривень.

Iute Group придбала банк у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на початку 2026 року за 120 тис. євро.

На середину березня нові акціонери докапіталізували його на 300 млн грн, повідомили ЕП проінформовані співрозмовники у фінансових регуляторах.

Тож вже найближчим часом "Юте банк" перетвориться з перехідного на звичайну фінансову установу.

Нагадаємо:

4 листопада 2025 року Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк".

Фонд гарантування вкладів оголосив конкурс на виведення банку з ринку. 31 грудня 2025 року стало відомо, що його виграла естонська компанія IUTE. Для неї Фонд гарантування створив з "РВС" перехідний банк, який перейменували у "Юте Банк".