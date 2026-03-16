Естонці докапіталізували український банк на 300 мільйонів

Володимир Тунік-Фриз — 16 березня, 10:30
Колаж: Андрій Калістратенко

На середину березня 2026 року нові акціонери збанкрутілого "РВС Банк" (нині "Юте банк"), естонська компанія Iute Group, докапіталізувала його на 300 мільйонів гривень.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Iute Group придбала банк у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на початку 2026 року за 120 тис. євро.

На середину березня нові акціонери докапіталізували його на 300 млн грн, повідомили ЕП проінформовані співрозмовники у фінансових регуляторах.

Тож вже найближчим часом "Юте банк" перетвориться з перехідного на звичайну фінансову установу.

Нагадаємо:

4 листопада 2025 року Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк".

Фонд гарантування вкладів оголосив конкурс на виведення банку з ринку. 31 грудня 2025 року стало відомо, що його виграла естонська компанія IUTE. Для неї Фонд гарантування створив з "РВС" перехідний банк, який перейменували у "Юте Банк".

