Передачу Україні резервного енергообладнання Естонії можна прискорити – Шмигаль

Міністерства енергетики України та Естонії хочуть прискорити передачу виведеного з експлуатації та резервного обладнання з естонських теплових станцій.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Провів зустріч з Міністром енергетики та довкілля Естонії Андресом Суттом. Обговорили конкретні рішення з посилення енергетичної стійкості України до наступної зими, а також напрямки стратегічного технологічного партнерства", – написав він у Телеграм.

Шмигаль наголосив на важливості передачі виведеного з експлуатації та резервного обладнання з естонських теплових станцій за прискореними механізмами. За його словами, ці можливості опрацьовуються.

Він додав, що естонські компанії виробляють обладнання, необхідне для відновлення та модернізації української енергетики. "Прямі контакти між підприємствами мають стати системною практикою", – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що Естонія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики 2,6 млн євро, і це "суттєвий внесок у стабільність нашої системи".

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно щонайменше 5,4 мільярди євро для підготовки до опалювального сезону 2026-2027 року.

Під час засідання "Енергетичного Рамштайну" партнери України оголосили, що спрямують через Фонд підтримки енергетики 100 мільйонів євро на енергетику України.