Фінляндія заявляє, що затриманий танкер тіньового флоту РФ не придатний до плавання

Фінська влада заявила, що танкер "тіньового флоту" РФ Eagle S, який пошкодив підводні кабелі в Балтійському морі, непридатний для мореплавання.

Про це пише Bloomberg.

Рішення було прийняте після державного портового контролю, який виявив на судні 32 несправності.

Серед проблем три були критичними, зокрема порушення пожежної безпеки, несправність навігаційного обладнання та проблеми з вентиляцією у насосному відділенні, повідомляють у фінській агенції транспорту Traficom.

"Перед продовженням рейсу судно повинно усунути всі виявлені недоліки або надати план ремонту, погоджений із державою прапора", – зазначено в заяві Traficom.

Нагадаємо:

Фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

Фінляндія отримала дозвіл утримувати затриманий танкер з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний кабель і чотири кабелі зв'язку в Балтійському морі минулого тижня, постановив суд.