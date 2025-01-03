Фінський суд підтримав затримання танкера "тіньового флоту", що пошкодив кабелі

Фінляндія отримала дозвіл утримувати затриманий танкер з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний кабель і чотири кабелі зв'язку в Балтійському морі минулого тижня, постановив суд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер Eagle S був затриманий поліцією 28 грудня. Дослідження морського дна виявили численні сліди, які свідчать, що судно тягнуло свій якір під час інциденту.

Це вже третій випадок за трохи більше року, коли якір корабля пошкодив підводну інфраструктуру в Балтійському морі.

У п’ятницю Окружний суд Гельсінкі відхилив клопотання судноплавної компанії Caravella LLC зі Сполучених Арабських Еміратів про припинення затримання танкера, згідно з електронною відповіддю на запити.

Судно, яке плаває під прапором Островів Кука, ідентифікували як частину так званого "тіньового флоту", що транспортує російські нафтопродукти.

Наразі воно затримане в порту на півдні Фінляндії. Танкер розслідується за підозрою в скоєнні тяжких злочинів, зокрема за нанесення серйозної шкоди майну та втручання в системи зв'язку.

Нагадаємо:

Фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

У Фінляндії у понеділок 2 грудня пошкодили волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією, що спричинило масштабний збій у зв'язку.

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.

Фінські правоохоронці, які розслідують пошкодження підводних силових і інформаційних кабелів, знайшли на морському дні сліди, ймовірно, залишені якорем затриманого танкера тіньового флоту РФ Eagle S.

Ремонт пошкодженого 25 грудня в Балтійському морі електричного кабелю Estlink 2 буде довгим і дорогим.