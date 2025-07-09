В РФ возобновит работу аэропорт на берегу Черного моря: его закрыли после начала большой войны

Аэропорт Геленджика в Краснодарском крае России на берегу Черного моря, закрытый из соображений безопасности с февраля 2022 года, возобновит работу вскоре.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передает российский "Интерфакс".

В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов.

Отмечается, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и "Госкорпорации по ОрВД" (организации воздушного движения).

Точной даты открытия аэропорта в Минтрансе не сообщили. Источник "Интерфакса" в отрасли сказал, что первый рейс может быть отправлен 18 июля.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты по соображениям безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже.

Геленджик город-курорт в Краснодарском крае России на берегу Черного моря. Расположен в 35 км от Новороссийска.

Напомним:

Транспортный коллапс в аэропортах России, начавшийся в ночь на 5 июля из-за атаки украинских беспилотников, к утру 7 июля привел к задержке почти двух тысяч рейсов.