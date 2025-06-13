Данський виробник ліків повернув собі статус найдорожчої компанії у ЄС

Данська фармацевтична компанія Novo Nordisk повернула собі статус найдорожчої компанії Європи, випередивши німецького розробника програмного забезпечення SAP SE.

Про це пише Bloomberg.

Акції Novo Nordisk зросли на 2,3% у п'ятницю після того, як компанія заявила, що планує перевести експериментальний засіб для контролю ваги амікретин на пізню стадію розроблення після отримання відгуків регулювальних органів.

Станом на ранок 13 червня ринкова капіталізація Novo становила $365 млрд, а SAP – $364,3 млрд.

Рекордну капіталізацію Novo Nordisk досягла в червні 2024 року. Після цього компанію спіткала низка невдач через гірші, ніж очікувалося, результати клінічних випробувань її експериментальних методів лікування ожиріння і конкуренцію з боку американської Eli Lilly & Co.

У травні 2025 року данський виробник ліків ухвалив рішення про заміну гендиректора Ларса Фруергаарда Йоргенсена.

Акції Novo Nordisk різко зросли цього тижня після повідомлення Financial Times про те, що активістський гедж-фонд Parvus Asset Management купує частку компанії, сподіваючись вплинути на призначення нового гендиректора фармацевтичної компанії.

Нагадаємо:

Вартість акцій американського технологічного гіганта Microsoft досягла нового рекордного рівня. Це сталося вперше за останні 11 місяців.