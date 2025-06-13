Датский производитель лекарств вернул себе статус самой дорогой компании в ЕС

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk вернула себе статус самой дорогой компании Европы, опередив немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции Novo Nordisk выросли на 2,3% в пятницу после того, как компания заявила, что планирует перевести экспериментальное средство для контроля веса амикретин на позднюю стадию разработки после получения отзывов регулирующих органов.

По состоянию на утро 13 июня рыночная капитализация Novo составляла $365 млрд, а SAP - $364,3 млрд.

Рекордной капитализации Novo Nordisk достигла в июне 2024 года. После этого компанию постигла череда неудач из-за худших, чем ожидалось, результатов клинических испытаний ее экспериментальных методов лечения ожирения и конкуренции со стороны американской Eli Lilly & Co.

В мае 2025 года датский производитель лекарств принял решение о замене гендиректора Ларса Фруергаарда Йоргенсена.

Акции Novo Nordisk резко выросли на этой неделе после сообщения Financial Times о том, что активистский хедж-фонд Parvus Asset Management покупает долю компании, надеясь повлиять на назначение нового гендиректора фармацевтической компании.

Напомним:

Стоимость акций американского технологического гиганта Microsoft достигла нового рекордного уровня. Это произошло впервые за последние 11 месяцев.