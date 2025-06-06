Microsoft повернула собі статус найдорожчої компанії світу: в захваті від ШІ

Вартість акцій американського технологічного гіганта Microsoft досягла нового рекордного рівня. Це сталося вперше за останні 11 місяців.

Про це повідомляє CNBC.

За підсумками торгів у четвер, вартість однієї акції техгіганта зросла на 0,8% до 467,68 долара США.

Таким чином, Microsoft знову повернула собі звання найдорожчої компанії світу з вартістю в 3,48 трильйона доларів США.

Nvidia посідає друге місце за ринковою капіталізацією з 3,42 трильйонами доларів США, а компанія Apple (третє місце) оцінюється у три трильйони доларів США.

Зазначається, що востаннє у Microsoft була зафіксована рекордна ціна за одну акцію 10 липня минулого року. Тоді після закриття торгів вона коштувала 466,25 долара США.

Загалом акції компанії з початку року зросли на 11%.

Нещодавно генеральний директор Microsoft Сатья Наделла сказав, що важливе партнерство його компанії з OpenAI змінюється, але залишається міцним.

Він зазначив, що OpenAI є найбільшим замовником інфраструктури від Microsoft, і додав, що його компанія в захваті від доступу до технології на основі штучного інтелекту.

Нагадаємо:

4 червня повідомлялося, що NVIDIA обігнала Microsoft за ринковою капіталізацією, ставши найдорожчою публічною компанією у світі.