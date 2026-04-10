У березні інфляція в США зросла найбільше за чотири роки

Семен Рубан — 10 квітня, 16:50
Індекс споживчих цін у США у березні 2026 року зріс на 0,9%, що стало найвищим показником із червня 2022 року.

Про це пише Reuters.

Це близько 11,36% в річному вимірі, якщо інфляція залишатиметься на такому ж рівні упродовж року.

Водночас до березня ціни в США зростали значно повільніше: за минулі 12 місяців включно з березнем вони зросли лише на 3,3%. Місячна інфляція у лютому становила 0,3%.

Такий стрибок споживчої інфляції відбувся на тлі різкого відновлення зростання зайнятості минулого місяця, що свідчило про стабільність ринку праці.

Однак існують побоювання, що тривалий конфлікт на Близькому Сході може підірвати ринок праці, особливо якщо домогосподарства відреагують на високі ціни скороченням витрат.

Зростання цін на енергоносії також вплинуло на інфляцію. На додачу до цього, частина мит президента США Дональда Трампа також продовжує діяти, що створює додатковий тиск на ціни.

Нагадаємо:

В середині березня CNN писали, що зростання цін на пальне погіршить ситуацію в економіці США, яка і так перебуває "на хиткому ґрунті".

Також очільник Федеральної резервної системи (центробанку США) Джером Пауелл визнав, що війна в Ірані призведе до зростання інфляції через стрибок цін на нафту.

