Зростання цін на пальне погіршить мляву економіку США – CNN

Економіка США була на хиткому ґрунті ще до того, як президент Дональд Трамп втягнув Сполучені Штати у війну з Іраном, а інфляція погіршить ситуацію, якщо війна і далі впливатиме на глобальні енергетичні ринки.

Про це пише CNN.

"Четвертий квартал підсумував буремний рік для економіки США, оскільки Трамп намагався змінити глобальну торгівлю, а бізнеси збільшили інвестиції в штучний інтелект, одночасно різко зупинивши найм. Економіка зросла лише на 2,1% у 2025 році, що є найслабшим річним темпом з 2020 року, а до того — з 2016 року", – говориться у публікації.

Наприкінці минулого року економічне зростання було млявим через історичний шатдаун, заявило Міністерство торгівлі, зазначено у повідомленні.

Валовий внутрішній продукт зріс у річному обчисленні на 0,7% у період з жовтня по грудень, повідомило Міністерство торгівлі. Але темпи повільніші, порівняно з 4,4% у попередньому кварталі.

Остання оцінка знизила кілька категорій виробництва, включаючи експорт, споживчі витрати та державні витрати. Найбільше зниження було зафіксовано в експорті, який знизився до -3,3%.

"Велике зниження прогнозу ВВП є перевіркою на міцність перед цією енергетичною кризою, що збільшує ризик стагфляції", — зазначив Девід Рассел, глобальний керівник стратегії ринку в TradeStation.

Американські економісти вважають, що це буде компенсовано в поточному кварталі, що триває з січня по березень. Але США все ще має проблему з інфляцією, яка, ймовірно, погіршиться, якщо війна в Ірані продовжить порушувати глобальні енергетичні ринки.

Споживачі вже помічають вищі ціни на бензин, що, ймовірно, погіршить і без того слабкий економічний настрій Америки, зазначає CNN.

Посилення цінового тиску та триваючої крихкості на ринку праці ставить політиків Федеральної резервної системи в складне становище, оскільки вони мають зібратися всього через кілька днів, щоб встановити процентні ставки, зазначає американське медіа.

У січні показник інфляції показав незначне поліпшення – у річному вимірі він зріс на 2,8% порівняно з 2,9% у грудні. А на щомісячній основі інфляція зросла на 0,3% порівняно з 0,4% у грудні.

"Вона тільки зростатиме в міру того, як енергетичний шок проявиться," – зазначив Соні Варгез, головний макроекономічний стратег компанії Carson Group.

"І без того великий головний біль для Федеральної резервної системи перетвориться на ще більший, і, ймовірно, ФРС не знизить ставки у 2026 році і навіть може почати говорити про підвищення ставок пізніше цього року", – сказав він.

Раніше ф'ючерси на американські фондові індекси впали, коли ціни на нафту знову піднялися вище 100 доларів за барель, що посилило побоювання щодо інфляції і змусило трейдерів знизити очікування щодо зниження процентних ставок у США.

Раніше країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) ухвалили рішення про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок з Близького Сходу.

Суд США з міжнародної торгівлі зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.