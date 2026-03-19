Голова ФРС заявив, що через війну в Ірані, у США зросте інфляція

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл визнав, що війна в Ірані призведе до зростання інфляції, оскільки черговий стрибок цін на нафту призвів до зростання вартості короткострокових позик у США до найвищого рівня з минулого літа.

Про це повідомляє Financial Times.

У середу 18 березня Пауелл заявив, що в найближчій перспективі "вищі ціни на енергоносії спричинять зростання загальної інфляції, але ще зарано говорити про масштаби та тривалість потенційних наслідків для економіки".

Його коментарі пролунали на тлі того, що центральний банк США залишив процентні ставки без змін на рівні від 3,5 до 3,75 відсотка вже на другому засіданні поспіль.

Політики намагаються збалансувати побоювання, що конфлікт на Близькому Сході спровокує новий сплеск зростання споживчих цін, з ослабленням ринку праці.

"Наслідки подій на Близькому Сході для економіки США є невизначеними", – заявив Пауелл на прес-конференції.

Новий набір економічних прогнозів показав, що представники ФРС зараз очікують, що індекс інфляції PCE, якому віддає перевагу центральний банк, наприкінці року становитиме 2,7%, що перевищує 2,4%, які вони прогнозували в грудні.

Це значно перевищить цільовий рівень інфляції ФРС у 2%.

Дохідність короткострокових державних облігацій США, яка чутливо реагує на очікування щодо ставок, різко зросла в середу, коли ФРС підвищила прогноз інфляції, а ціни на нафту в США підскочили до близько 99 доларів за барель.

Опубліковані в середу прогнози також показали, що представники ФРС як і раніше планують знизити ставки на чверть процентного пункту цього року, що відповідає їхнім попереднім прогнозам, опублікованим у грудні.

Однак Пауелл застеріг від надмірного значення, яке слід надавати поточним прогнозам ФРС, з огляду на високий рівень невизначеності щодо війни з Іраном.

Економіка США була на хиткому ґрунті ще до того, як президент Дональд Трамп втягнув Сполучені Штати у війну з Іраном, а інфляція погіршить ситуацію, якщо війна і далі впливатиме на глобальні енергетичні ринки.