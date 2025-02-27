Санкції західних країн вдарили по більш ніж половині танкерів "тіньового флоту" РФ
За підсумками запровадження останніх санкцій західних країн, більш ніж половина "тіньового танкерного флоту" Росії, понад 300 суден, опинилися під обмеженнями.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.
"Санкційний пакет, оголошений Великою Британією, болючий через те, що у ньому є 40 танкерів тіньового флоту. Це доволі багато.
Таким чином, разом із санкціями ЄС, запровадженими 24 лютого, і санкціями Канади 25 лютого, сумарно маємо вже більше 300 танкерів тіньового флоту РФ під санкціями, тобто більше як половина з тих, які перевозять російську нафту, що непогано", – зазначив він.
За словами Власюка, також відчутний удар по російському танкерному флоту завдав пакет санкцій, запроваджений США 8 січня цього року.
"Стосовно того санкційного пакета, який запровадила ще адміністрація Байдена 8 січня по танкерному флоту, днями була новина, що (очільниця Центробанку РФ) Ельвіра Набіулліна оцінила його вплив у 1-1,5% ВВП", – сказав уповноважений президента.
Він нагадав, що до третьої річниці повномасштабного вторгнення чергові пакети санкцій проти РФ запровадили Євросоюз, Британія, Японія, Австралія, Нова Зеландія та Канада.
Нагадаємо:
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалили 16 пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до санкцій додано 73 судна, нафтові танкери "тіньового флоту".