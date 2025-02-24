Нафтові танкери, алюміній: ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти РФ

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалили 16 пакет санкцій проти Росії.

Про це йдеться у заяві президентів Єврокомісії, Європейської ради і Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, йдеться про відключення ще кількох російських банків від системи SWIFT.

Нові санкції забороняють імпорт первинного російського алюмінію. Заборона набуде чинності через рік після публікації закону в Офіційному журналі ЄС наступного тижня. У перехідний період Європейський союз матиме можливість імпортувати 275 000 тонн алюмінію з РФ.

До санкцій також додано 73 судна, нафтові танкери "тіньового флоту".

Також передбачається заборона на операції з російськими портами та аеропортами, через які здійснюється обхід стелі цін на нафту і переміщення комплектуючих для безпілотників і ракет, а також заборона на сервісне обслуговування нафто- і газопереробних заводів.

Розроблено нові критерії для майбутніх санкцій: до них включено власників та операторів тіньового флоту, капітанів суден, а також структури, що надають підтримку збройним силам РФ.

Нагадаємо:

Велика Британія вирішила заборонити в'їзд особам, які надають значну підтримку Росії, або зобов'язані своїм багатством російській державі. Нові санкції планують оголосили 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.