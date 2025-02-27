Санкции западных стран ударили по более чем половине танкеров "теневого флота" РФ

По итогам введения последних санкций западных стран, более половины "теневого танкерного флота" России, более 300 судов, оказались под ограничениями.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает Укринформ.

"Санкционный пакет, объявленный Великобританией, болезненный из-за того, что в нем есть 40 танкеров теневого флота. Это довольно много.

Таким образом, вместе с санкциями ЕС, введенными 24 февраля, и санкциями Канады 25 февраля, суммарно имеем уже более 300 танкеров теневого флота РФ под санкциями, то есть больше половины из тех, которые перевозят российскую нефть, что неплохо", - отметил он.

По словам Власюка, также ощутимый удар по российскому танкерному флоту нанес пакет санкций, введенный США 8 января этого года.

"Относительно того санкционного пакета, который ввела еще администрация Байдена 8 января по танкерному флоту, на днях была новость, что (глава Центробанка РФ) Эльвира Набиуллина оценила его влияние в 1-1,5% ВВП", - сказал уполномоченный президента.

Он напомнил, что к третьей годовщине полномасштабного вторжения очередные пакеты санкций против РФ ввели Евросоюз, Великобритания, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Напомним:

Министры иностранных дел стран Евросоюза по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину приняли 16 пакет санкций против России. В частности, к санкциям добавлено 73 судна, нефтяные танкеры "теневого флота".