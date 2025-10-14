Російські регіони планують латати "дірки" в бюджетах

Влада кількох російських регіонів готується підвищувати податки і скорочувати пільги щодо них на тлі дефіциту бюджетів.

Про це пише видання The Moscow Times.

На початку жовтня губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив главам муніципалітетів про необхідність "підняти до максимальних ставок" місцеві податки, пригрозивши в іншому випадку відняти недоотримані надходження з дотацій муніципальних органів.

В уряді регіону уточнили, що планується скоригувати ставки щодо земельного податку і податку на майно фізичних осіб до граничного рівня, який передбачений в Податковому кодексі.

Влада Ульяновської області готується відмовитися від спрощеної системи оподаткування (ССО) з пільговою ставкою 1% для вперше зареєстрованих в регіоні компаній і ФОП. В результаті регіон перейде на "класичну систему оподаткування федерального рівня".

Підвищення податкових ставок для підприємців планують і в Дагестані.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про проблеми в інших галузях російської економіки. Зокрема 4-денний робочий тиждень запровадили "Цемрос", найбільший в Росії виробник цементу, Горьковський автозавод (ГАЗ), "Камаз" і "Автоваз". Вимушені скорочення провели "Алроса", головний в країні видобувач алмазів, і майже всі металургійні заводи.