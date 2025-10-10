Найбільший російський виробник танків скорочує робочий тиждень для частини робітників

"Уралвагонзавод" (УВЗ), найбільший російський виробник бронетехніки та залізничних вагонів, переведе частину працівників на чотириденний робочий тиждень.

Про це повідомляє The Moscow Times та російське видання "Комерсант".

"Перехід стосується обмеженої кількості фахівців, задіяних у цивільному сегменті. Це викликано падінням попиту на виробництво цивільної продукції", — повідомили в УВЗ.

У пресслужбі УВЗ розповіли, що співробітникам із вагонного виробництва запропоновано перейти до військових цехів, які забезпечені замовленнями. Для них організовано перенавчання новим робітничим професіям.

"Уралвагонзавод" – найбільший у Росії розробник та виробник бронетанкового озброєння та техніки, а також вантажних залізничних вагонів. У складі концерну УВЗ входить до держкорпорації "Ростєх".

Головне підприємство розташоване у Нижньому Тагілі (Свердловська область). Об'єднує понад 40 підприємств, конструкторських бюро, науково-дослідних інститутів у Росії її межами. Розробляє та випускає танки, вагони, бронемашини, металорізальні інструменти та нестандартизоване обладнання.

Нагадаємо:

Раніше 4-денний робочий тиждень запровадили "Цемрос", найбільший в Росії виробник цементу, Горьковський автозавод (ГАЗ), "Камаз" і "Автоваз". Вимушені скорочення провели "Алроса", головний в країні видобувач алмазів, і майже всі металургійні заводи.