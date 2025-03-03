Вугільна криза РФ: у ключовому регіоні закривають шахти

Західні санкції та труднощі з експортом до Азії спровокували серйозну кризу у вугільній галузі Росії. Про це на засіданні парламенту заявив губернатор Кемеровської області Ілля Середюк.

Про це пише The Moscow Times.

Найбільше постраждав Кузбас – ключовий регіон, який забезпечує близько 60% всього видобутку кам'яного вугілля та 80% коксівного.

Через фінансові проблеми у Кемеровській області зупинили роботу вісім вугільних підприємств. Сотні шахтарів кілька місяців не отримують зарплати.

"Через санкції західних країн трансформується структура наших експортних та імпортних поставок. Падіння цін на світових ринках, проблеми з логістикою, дефіцит кадрів і висока ключова ставка – все це стало серйозним викликом для вугільної галузі", – пояснив Середюк.

Російські компанії, втративши доступ до західних ринків, намагаються переорієнтувати експорт на Азію, але і там стикаються з труднощами. У 2023 році Індія скоротила закупівлі російського вугілля на 37%, а Китай – на 13%. В результаті сукупний експорт вугілля з Кузбасу впав на 10,4%, а загальний видобуток у регіоні знизився на 7,3%, до 198,4 млн тонн.

Нагадаємо:

Російські експортери вугілля вже третій рік стикаються зі скороченям, що призводить до скорочення прибутків та видобутку.

У липні 2024 року видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 млн тонн — став найнижчим із часів пандемії Covid-19.

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.