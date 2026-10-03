В уряді вирішили віддати вугільні держшахти приватним інвесторам

Кабмін ухвалив рішення передати Фонду державного майна 12 майнових комплексів вугільних підприємств Міненерго і шукати для них приватного інвестора.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

До переліку увійшли ДП "Львіввугілля", "Волиньвугілля" та "Укрвугілля". Також передадуть підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території.

"Розпочинаємо спільну з Фондом державного майна роботу з пошуку ефективного приватного інвестора для державних шахт", - йдеться у повідомленні. Таким чином відомство планує підвищити ефективність державного вуглевидобутку та покращити фінансовий стан галузі.

Водночас Шмигаль заявив, що державну підтримку шахтарів продовжать. Міненерго підтримує збереження всіх соціальних гарантій, зокрема бронювання працівників. Відповідні бюджетні запити направили до Мінфіну.

Нагадаємо:

2 березня 2026 вперше стало відомо, що до Фонду державного майна будуть передані державні шахти – ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля" та ДП "Добропіллявугілля-видобуток".